День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 22:31

МИД РФ озвучил число пострадавших врачей и спасателей при атаках ВСУ

Мирошник: в центре атак ВСУ за последний месяц оказывались минимум семь врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В апреле 2026 года украинские военные систематически препятствовали спасению мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. В результате атак по спасательным операциям пострадали восемь сотрудников МЧС, семь медицинских работников и 10 членов аварийных бригад, пишет ТАСС.

В течение месяца киевские бойцы продолжали преднамеренно препятствовать спасению, оказанию помощи мирному населению и преодолению невыносимых условий для жизни, создаваемых украинскими атаками, — заметил дипломат.

По его словам, один из спасателей в результате погиб. Печальная участь постигла также одного из медицинских работников.

Количество ударов по гражданским объектам сократилось на 10% из-за проблем с финансированием от стран ЕС, но остается высоким — более 480 в сутки. Мирошник также отметил, что обострилась ситуация с подрывами гражданских на противопехотных минах, дистанционно устанавливаемых дронами вблизи объектов здравоохранения, образования и социальной защиты. Украинский режим систематически наносил удары по объектам энергообеспечения, включая Запорожскую АЭС, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, ДНР, Курской и Брянской областях.

Ранее Мирошник рассказывал, что украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе. Он добавил, что несколько человек, вернувшихся на родину после обмена, признались в прохождении такой процедуры введения инъекции.

Общество
Родион Мирошник
пострадавшие
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ озвучил число пострадавших врачей и спасателей при атаках ВСУ
«Киев никого не будет щадить»: в Кремле призвали обуздать украинскую власть
Установлен водитель сбившего трех женщин Infiniti
ЕС умирает без российского газа: что будет с поставками, при чем тут Трамп
Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с Infiniti
Россиянин стал жертвой налета украинского БПЛА
Опубликовано видео с протаранившим остановку автомобилем Infiniti
«Кошельки» Ермака начали вносить за него залог
«Радио Судного дня» послало в эфир «в довесочек» новый сигнал
Письмо в Госдуму, нехватка денег, возвращение: как живет Дмитрий Назаров
Пушилин рассказал о боевой обстановке в Константиновке
ВСУ намеренно ударили дроном по российской школе
Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве
Суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды
Горняки попали в смертельный капкан из-за взрыва на угольной шахте
Проходящая химиотерапию Лерчек рассказала о своем состоянии
Российский вратарь получил штраф за оскорбление фанатов своей команды
В тюрьме Парижа посетили задержанную россиянку Новикову
Медицинский самолет разбился в США
Появилось видео, как «Герани» «лупят» по металлокомбинату в Кривом Роге
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.