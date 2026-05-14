МИД РФ озвучил число пострадавших врачей и спасателей при атаках ВСУ Мирошник: в центре атак ВСУ за последний месяц оказывались минимум семь врачей

В апреле 2026 года украинские военные систематически препятствовали спасению мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. В результате атак по спасательным операциям пострадали восемь сотрудников МЧС, семь медицинских работников и 10 членов аварийных бригад, пишет ТАСС.

В течение месяца киевские бойцы продолжали преднамеренно препятствовать спасению, оказанию помощи мирному населению и преодолению невыносимых условий для жизни, создаваемых украинскими атаками, — заметил дипломат.

По его словам, один из спасателей в результате погиб. Печальная участь постигла также одного из медицинских работников.

Количество ударов по гражданским объектам сократилось на 10% из-за проблем с финансированием от стран ЕС, но остается высоким — более 480 в сутки. Мирошник также отметил, что обострилась ситуация с подрывами гражданских на противопехотных минах, дистанционно устанавливаемых дронами вблизи объектов здравоохранения, образования и социальной защиты. Украинский режим систематически наносил удары по объектам энергообеспечения, включая Запорожскую АЭС, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, ДНР, Курской и Брянской областях.

Ранее Мирошник рассказывал, что украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе. Он добавил, что несколько человек, вернувшихся на родину после обмена, признались в прохождении такой процедуры введения инъекции.