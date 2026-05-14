Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус

Сырники — нежное творожное блюдо, многими любимое с детства. Чтобы они наверняка удались, важно подобрать правильный творог и точные пропорции. Мы собрали три рецепта сырников на сковороде, которые по силам даже начинающим кулинарам. Выбирайте понравившийся вариант: бессмертную классику, сладкие сырники с изюмом или диетический аналог без сахара.

Классические сырники — самый нежный вариант

Классический рецепт сырников позволит приготовить то самое блюдо, как в детстве. В составе ничего лишнего — только минимум ингредиентов и максимум пользы.

Пропорции (на 4–5 сырников):

творог (жирность 5–9%) — 360 г;

яйцо куриное (C1) — 1 шт. (50 г);

мука пшеничная в/с — 50 г;

сахар — 30 г;

соль — 1 г (щепотка);

масло сливочное для жарки — 15 г.

Разомните творог вилкой до консистенции пасты без комков. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто (оно должно липнуть к рукам, но держать форму). Слепите 4–5 шариков, приплюсните их в лепешки толщиной чуть меньше 2 см. Обжарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Напоследок накройте крышкой на 1 минуту — так сырнички пропарятся внутри.

Калорийность на 100 г: 218 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 13,2/9,1/19,4.

Полезные свойства: творог — источник казеина (медленный белок для сытости) и кальция, необходимого для костей.

Классический рецепт сырников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сырники с изюмом — максимально сладкие и сочные

Если вы любите блюда послаще, сырники с изюмом — то, что вам непременно стоит приготовить. Смесь творога и сухофруктов получается сочной и сахаристой, но при этом не приторной.

Пропорции (на 5-6 сырников):

творог (жирность 5%) — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная — 60 г;

изюм темный без косточек — 50 г;

сахар — 40 г;

ванилин на кончике ножа — 0,5 г;

масло топленое для жарки — 20 г.

Изюм залейте кипятком на 7 минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин. Всыпьте муку, затем добавьте изюм. Тесто должно быть плотнее, чем в классическом рецепте (изюм дает лишнюю влагу). Сформируйте сырники высотой 2 см. Обжарьте на топленом масле: 2,5 минуты на среднем огне с одной стороны, 2 минуты — с другой. Готовые сырники переложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Калорийность на 100 г: 245 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 11,8/9,5/27,4.

Полезные свойства: изюм содержит бор и марганец — они поддерживают плотность костной ткани; клетчатка мягко стимулирует перистальтику кишечника.

Рецепт сырников с изюмом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сырники без сахара — вариант для диабетиков и худеющих

Сырники без сахара — лучший вариант для диабетиков, а также для тех, кто следит за фигурой. Получается не менее вкусно, чем классический вариант блюда, а калорий куда меньше.

Пропорции (на 4 сырника):

творог (жирность 0–1,8%) — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

мука рисовая (или овсяная) — 40 г;

стевия в порошке (эквивалент 30 г сахара) — 0,5 г;

корица — 2 г;

масло кокосовое для жарки — 10 г.

Творог протрите через сито, затем смешайте с яйцом, стевией и корицей. Рисовую муку всыпайте постепенно: возможно, хватит 35 г — тесто не должно плыть. Жарьте на кокосовом масле под закрытой крышкой на маленьком огне по 3 минуты с каждой стороны. Эти сырники более плотные, чем классика, зато не повышают инсулин.

Калорийность на 100 г: 157 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 15,3/5,2/9,8.

Полезные свойства: гликемическая нагрузка на порцию — всего 2 (у классических — 14); стевия не вызывает скачков глюкозы и не влияет на микрофлору рта (не провоцирует кариес).

Рецепт сырников без сахара Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Главные секреты, которые работают

Творог для сырников должен быть сухим. Поэтому предварительно откиньте влажный творог на дуршлаг на 20 минут перед готовкой.

Не взбивайте яйцо миксером, достаточно использовать вилку — иначе тесто станет жидким, а сырники расползутся.

Сковорода с антипригарным покрытием станет вашим лучшим другом, на ней сырники точно не прилипнут ко дну.

Толщина сырников должна быть 1,5–2 см. Более тонкие сырники пригорят, а толстые не пропекутся.

Все три рецепта сырников из творога на сковороде объединяет одно правило: не кладите в тесто много муки и не включайте огонь выше среднего. Следуйте пропорциям, указанным выше, и вам удастся приготовить те самые сырники из детства!

