Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус

Сырники — нежное творожное блюдо, многими любимое с детства. Чтобы они наверняка удались, важно подобрать правильный творог и точные пропорции. Мы собрали три рецепта сырников на сковороде, которые по силам даже начинающим кулинарам. Выбирайте понравившийся вариант: бессмертную классику, сладкие сырники с изюмом или диетический аналог без сахара.
Классические сырники — самый нежный вариант
Классический рецепт сырников позволит приготовить то самое блюдо, как в детстве. В составе ничего лишнего — только минимум ингредиентов и максимум пользы.
Пропорции (на 4–5 сырников):
творог (жирность 5–9%) — 360 г;
яйцо куриное (C1) — 1 шт. (50 г);
мука пшеничная в/с — 50 г;
сахар — 30 г;
соль — 1 г (щепотка);
масло сливочное для жарки — 15 г.
Разомните творог вилкой до консистенции пасты без комков. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто (оно должно липнуть к рукам, но держать форму). Слепите 4–5 шариков, приплюсните их в лепешки толщиной чуть меньше 2 см. Обжарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Напоследок накройте крышкой на 1 минуту — так сырнички пропарятся внутри.
Калорийность на 100 г: 218 ккал.
Белки/жиры/углеводы: 13,2/9,1/19,4.
Полезные свойства: творог — источник казеина (медленный белок для сытости) и кальция, необходимого для костей.
Сырники с изюмом — максимально сладкие и сочные
Если вы любите блюда послаще, сырники с изюмом — то, что вам непременно стоит приготовить. Смесь творога и сухофруктов получается сочной и сахаристой, но при этом не приторной.
Пропорции (на 5-6 сырников):
творог (жирность 5%) — 400 г;
яйцо — 1 шт.;
мука пшеничная — 60 г;
изюм темный без косточек — 50 г;
сахар — 40 г;
ванилин на кончике ножа — 0,5 г;
масло топленое для жарки — 20 г.
Изюм залейте кипятком на 7 минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин. Всыпьте муку, затем добавьте изюм. Тесто должно быть плотнее, чем в классическом рецепте (изюм дает лишнюю влагу). Сформируйте сырники высотой 2 см. Обжарьте на топленом масле: 2,5 минуты на среднем огне с одной стороны, 2 минуты — с другой. Готовые сырники переложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Калорийность на 100 г: 245 ккал.
Белки/жиры/углеводы: 11,8/9,5/27,4.
Полезные свойства: изюм содержит бор и марганец — они поддерживают плотность костной ткани; клетчатка мягко стимулирует перистальтику кишечника.
Сырники без сахара — вариант для диабетиков и худеющих
Сырники без сахара — лучший вариант для диабетиков, а также для тех, кто следит за фигурой. Получается не менее вкусно, чем классический вариант блюда, а калорий куда меньше.
Пропорции (на 4 сырника):
творог (жирность 0–1,8%) — 350 г;
яйцо — 1 шт.;
мука рисовая (или овсяная) — 40 г;
стевия в порошке (эквивалент 30 г сахара) — 0,5 г;
корица — 2 г;
масло кокосовое для жарки — 10 г.
Творог протрите через сито, затем смешайте с яйцом, стевией и корицей. Рисовую муку всыпайте постепенно: возможно, хватит 35 г — тесто не должно плыть. Жарьте на кокосовом масле под закрытой крышкой на маленьком огне по 3 минуты с каждой стороны. Эти сырники более плотные, чем классика, зато не повышают инсулин.
Калорийность на 100 г: 157 ккал.
Белки/жиры/углеводы: 15,3/5,2/9,8.
Полезные свойства: гликемическая нагрузка на порцию — всего 2 (у классических — 14); стевия не вызывает скачков глюкозы и не влияет на микрофлору рта (не провоцирует кариес).
Главные секреты, которые работают
Творог для сырников должен быть сухим. Поэтому предварительно откиньте влажный творог на дуршлаг на 20 минут перед готовкой.
Не взбивайте яйцо миксером, достаточно использовать вилку — иначе тесто станет жидким, а сырники расползутся.
Сковорода с антипригарным покрытием станет вашим лучшим другом, на ней сырники точно не прилипнут ко дну.
Толщина сырников должна быть 1,5–2 см. Более тонкие сырники пригорят, а толстые не пропекутся.
Все три рецепта сырников из творога на сковороде объединяет одно правило: не кладите в тесто много муки и не включайте огонь выше среднего. Следуйте пропорциям, указанным выше, и вам удастся приготовить те самые сырники из детства!
