05 мая 2026 в 10:37

Эти пышки-сырники — идеальный завтрак без лишней возни: нежные, воздушные и никогда не разваливаются

Фото: D-NEWS.ru
Я люблю готовить эти сырники с изюмом, но можно и без. Или вместо него — цукаты, сушеная клюква, шоколадные капли. Жарю сырники на среднем огне, не плотно, чтобы они пропеклись внутри.

Что понадобится

500 г сухого творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. муки, 50 г изюма, 3 ст. л. растительного масла.

Как я готовлю

Изюм замачиваю в горячей воде на 10 минут. Творог протираю через сито, убираю лишнюю сыворотку. Яйцо взбиваю с сахаром, ванильным сахаром и солью, смешиваю с творогом. Добавляю манку и муку, перемешиваю. Изюм обсушиваю, вмешиваю в тесто. Формирую шайбочки диаметром 5-6 см, толщиной 1,5 см.

Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю сырники. Жарю по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю с ягодами, вареньем, сметаной или сгущенкой.

Проверено редакцией
