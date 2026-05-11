11 мая 2026 в 14:30

Укрываю творог манкой и сметаной — и вуаля, творожная запеканка «Кружевная»: пышная, нежная выпечка к чаю и кофе

Это гениально простой рецепт легкой и полезной запеканки для тех, кто любит творожные десерты, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакого разделения яиц и взбивания белков до пиков — просто смешал и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, пышная запеканка с румяной золотистой шапочкой и нежнейшей, влажной текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Манка придает легкую рассыпчатость, изюм — сладкую кислинку, а сметана и молоко делают запеканку сочной и бархатистой. Ванилин наполняет десерт уютным домашним ароматом.

Даже если вы никогда не пекли, эта запеканка у вас получится. Идеальна для завтрака с чашкой чая, полдника или как десерт для детей. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности), 3 ст. ложки манной крупы, 2 яйца, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки сметаны, 50 мл молока, 50 г изюма, щепотка ванилина, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы.

Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль, ванилин, сметану и молоко. Разотрите до однородности. Добавьте манную крупу и изюм, перемешайте. Оставьте на 15–20 минут для набухания манки. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте манкой или панировочными сухарями. Выложите творожную массу, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Дайте запеканке постоять в выключенной духовке 10–15 минут, затем аккуратно переложите на блюдо. Подавайте теплой со сметаной, йогуртом, вареньем или сгущенкой.

Мария Левицкая
