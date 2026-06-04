Мясо больше не жарю, готовлю прямо в бумаге! Ни капли масла на сковороде, а корочка — как у жареного стейка

Мясо больше не жарю, готовлю прямо в бумаге! Ни капли масла на сковороде, а корочка — как у жареного стейка

Беру свиную шейку, чеснок и пергамент — и готовлю мясо прямо в духовке. Получается обалденная вкуснятина: мясо золотистое, как будто его пожарили на сковороде, но при этом сочное, мягкое, без капли масла и никаких брызг на плите.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мясного филе (свиная шея или куриная грудка), 1 ч. л. соли, черный перец по вкусу, 4–6 зубчиков чеснока, 2–3 ст. л. растительного масла. Мясо нарежьте порционными кусочками 3×4 см. Отрежьте бумагу для выпечки в два слоя на противень. Первый слой смажьте маслом, выложите мясо, посолите (1/2 ч. л. на 1 кг), поперчите, добавьте половину чеснока через пресс.

Переверните мясо, посолите, поперчите, распределите оставшийся чеснок. Второй слой бумаги смажьте маслом, накройте мясо, заверните края. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35–40 минут. Готовое мясо получается очень аппетитным, золотистым, мягким и нежным. Подаю с любым гарниром — идеально для тех, кто любит вкусно поесть без лишних хлопот.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить мясо в пергаменте. Даже те, кто обычно жарит мясо только на сковороде, оценили этот способ. Кстати, вместо свинины можно взять индейку — получится диетический вариант. Находка, а не рецепт!