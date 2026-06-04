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04 июня 2026 в 11:48

Думал, тако — это вредный фастфуд. Потом приготовил с такой начинкой и обалдел от результата

Фото: D-NEWS.ru
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Первый раз я сделал тако на скорую руку. Теперь это мое коронное блюдо для вечеринок. Хруст лепешки, сочная начинка и нежный соус — ну невозможно оторваться.

Ингредиенты

Филе грудки индейки — 600 г, соус сальса — 200 г, орегано — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, зира — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., сметана — 150 г, моцарелла — 150 г, чеддер — 100 г, салат айсберг — 150 г, тортильи — 8 шт., авокадо — 1 шт., перец халапеньо — 1 шт., кинза — 30 г, сок лайма — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю индейку пластинами и отправляю в сотейник с сальсой, орегано, чесноком, зирой и паприкой. Тушу под крышкой 25 минут на среднем огне, пока мясо не станет нежным. Тем временем натираю сыры и шинкую салат. Готовую индейку разбираю двумя вилками на волокна и смешиваю со сметаной.

Выкладываю начинку на тортильи, посыпаю сыром, сворачиваю пополам и запекаю при 220 градусах 10 минут, переворачиваю и еще 10 минут. В конце включаю гриль на 2 минуты для хруста. Для крема взбиваю в блендере сметану, авокадо, халапеньо, кинзу и сок лайма до однородности, солю. В готовые тако кладу салат и поливаю соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тортилья осталась хрустящей даже после того, как я щедро полил ее сальсой. Удивило, как быстро все пропитывается: начинка не вытекает, а держится комком. Лайфхак: немного подогрейте лепешки на сухой сковороде перед подачей, чтобы они не размокли.

Проверено редакцией
Общество
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мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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