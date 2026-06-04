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04 июня 2026 в 15:30

Курица, помидоры и сметана — через 30 минут подаю нежнейший бефстроганов! И мясо, и соус — все в одной сковородке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриную грудку, помидоры и сметану и готовлю бефстроганов прямо на сковороде. Получается изумительная вкуснятина: мясо всегда мягкое, нежное, а томатно-сметанный соус с луком и морковью — безумно вкусный, густой и ароматный.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 300–400 г помидоров, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. л. муки, 2–4 ст. л. сметаны, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, 3–4 ст. л. растительного масла. Грудку разрежьте на пласты, слегка отбейте и нарежьте соломкой. Лук смешайте с мукой. Помидоры натрите на терке без шкурки. На разогретом масле обжарьте мясо 5–7 минут. Добавьте лук на 2–3 минуты, затем морковь — еще на 2 минуты. Всыпьте томаты, соль, перец, влейте 200 мл воды и тушите 5–7 минут. Добавьте сметану и чеснок, прокипятите 2 минуты. Подаю с картофельным пюре и свежими овощами. Бефстроганов получается очень нежным и отлично сочетается с любым гарниром.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот бефстроганов из куриной грудки. Даже те, кто обычно не любит куриное филе за сухость, просили добавки. Кстати, вместо свежих помидоров можно взять томаты в собственном соку — соус станет еще насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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