Жалею, что не попробовал этот куриный пирог раньше — теперь он мой фаворит

Жалею, что не попробовал этот куриный пирог раньше — теперь он мой фаворит

Секрет этого блюда — в начинке, которая получается сочной и ароматной буквально за 20 минут.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, слоеное тесто — 1 упаковка, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец — 0,5 ч. л., чеснок — 2 зубчика, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко режу курицу и лук, обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Тем временем размораживаю слоеное тесто. Смешиваю начинку с рубленой зеленью и чесноком, солю, перчу. Раскатываю тесто, выкладываю начинку, защипываю края. Смазываю пирог взбитым яйцом для румяной корки. Отправляю в духовку на 30 минут при 180 градусах. Готовый пирог режу на порции и подаю горячим.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот пирог спас меня, когда гости нагрянули внезапно: слоеное тесто и курица — идеальный дуэт. Особенно удалась начинка — нежная, с чесноком и перцем, и никакой сухости.