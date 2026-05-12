Забудьте о возне с тестом: лапшевник с творогом — классика запеканок, которая получается с первого раза

Забудьте о возне с тестом: лапшевник с творогом — классика запеканок, которая получается с первого раза

Это блюдо — настоящее спасение, когда хочется чего-то домашнего, но времени в обрез. Всего час — и на столе сытный лапшевник, который можно подать как в горячем, так и в холодном виде.

Что понадобится

Яичная лапша — 250 г, творог (5–9%) — 400 г, яйца — 2 шт., йогурт натуральный — 200 мл, сахар — 3 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., сливочное масло — 30 г, соль — 1 щепотка, ягоды черной смородины (или другие) — 100 г.

Как готовлю

Отвариваю лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте (на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке), откидываю на дуршлаг и заправляю половиной сливочного масла.

Духовку разогреваю до 180 °С. Форму объемом 1,5 л смазываю оставшимся маслом.

Творог, если он зернистый, протираю через сито для нежности. Яйца взбиваю венчиком с обычным и ванильным сахаром и щепоткой соли, затем вмешиваю йогурт.

Соединяю яично-йогуртовую смесь с творогом, добавляю лапшу и ягоды, тщательно перемешиваю.

Выкладываю массу в форму и запекаю 45 минут до золотистой корочки. Подаю теплой или холодной, нарезав порционными кусочками, со сметаной или ягодным сиропом.