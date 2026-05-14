Торт с маскарпоне и орехами — настоящая находка для кофеманов. Попробовал раз и теперь готовлю постоянно

Утром — с чашкой эспрессо. Днем — на десерт после обеда. Вечером — с чаем. Этот торт универсален. Он не приторный, с благородной горчинкой кофе и сладостью маскарпоне.

Что понадобится

4 яйца, 200 г сахара, 180 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. растворимого кофе, 1 ст. л. кипятка, 500 г маскарпоне, 100 г тростникового сахара (смолотого в пудру), 15 грецких орехов.

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 150 °С. Орехи выкладываю на противень, запекаю 10 минут. 10 орехов откладываю для украшения, 5 мелко рублю. Кофе заливаю кипятком, размешиваю, остужаю.

Яйца взбиваю с сахаром миксером на высокой скорости 5–7 минут до пышной светлой массы. Кофейный концентрат смешиваю с 2 ст. л. яичной массы, затем возвращаю в общую массу, аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх.

Муку с разрыхлителем просеиваю, частями всыпаю в яичную массу, аккуратно вмешиваю. Форму диаметром 22–24 см застилаю пергаментом, бока не смазываю. Выливаю тесто, выпекаю при 180 °С 25–30 минут.

Бисквит остужаю в форме, затем разрезаю на 2–3 коржа. Маскарпоне смешиваю с сахарной пудрой, взбиваю на низкой скорости до однородности. Каждый корж смазываю кремом, посыпаю рублеными орехами. Верх и бока обмазываю кремом, украшаю целыми орехами. Убираю в холодильник на 3–4 часа.