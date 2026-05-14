Корзиночки с белковым кремом из детства: песочное тесто, джем и воздушная шапочка — вкус из СССР

Корзиночки с белковым кремом из детства — это настоящий вкус советской кондитерской, который помнят многие. Это гениально простой рецепт песочных корзиночек для тех, кто ностальгирует по тому самому пирожному с белковой шапочкой и джемом. Никаких сложных техник — тесто легко замешивается, а крем взбивается за 5 минут.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое маслянистое песочное тесто с хрустящей корочкой, кисло-сладкий джем и легкая, нежная, воздушная белковая шапка, которая буквально тает во рту.

Внутри — хрустящая корзиночка, в середине — фруктовая прослойка, сверху — пышное белковое облако. Они намного вкуснее и натуральнее магазинных пирожных. Идеальны к чаю, кофе или как десерт для ностальгического вечера.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла, 340 г сахара, 3 желтка, 350 г муки, 150 г джема (абрикосового, яблочного или другого), 100 г белков (3-4 яйца), щепотка соли, ванилин по желанию. Разогрейте духовку до 180 °C. Масло комнатной температуры разотрите с 140 г сахара до пышности. Добавьте желтки, соль, муку, замесите песочное тесто.

Раскатайте в пласт 3–4 мм, вырежьте кружочки, выложите в формы для корзиночек или в металлические формочки. Выпекайте 12–15 минут до золотистого цвета. Готовые корзиночки остудите, на дно положите джем. Для крема: белки взбейте со щепоткой соли до мягких пиков. Постепенно добавляйте оставшийся сахар (200 г), взбивая до стойких пиков. Выложите крем в корзиночки, сформируйте шапочку. По желанию закалите крем горелкой или отправьте в горячую духовку на 1–2 минуты.

Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Общество
Мария Левицкая
