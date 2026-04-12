«Чоко Пай» теперь не покупаю: беру кефир и готовлю гору печенек с начинкой — нежные, как пирожные

Домашние пирожные, похожие на «Чоко Пай», исчезают с тарелки быстрее, чем успевают остыть. Вкус получается один в один как у любимого «Чоко Пая», только домашний — мягче и насыщеннее.

А главное, вы точно знаете состав и можете сделать сразу целую гору, а не переплачивать за упаковки в магазине.

Ингредиенты: мука — 380 г, какао — 40 г, разрыхлитель — 2 ч. л., сода — 1 ч. л., соль — щепотка, яйца — 4 шт., сахар — 240 г, кефир — 300 мл, сливочное масло — 140 г. Для крема: творожный сыр — 400 г, сливки 33–35% — 500 мл, сахарная пудра — 120 г, желатин — 10 г.

Сначала смешайте сухие ингредиенты. Отдельно взбейте яйца с сахаром до пышности, влейте кефир и масло. Соедините с сухой смесью — тесто получится густым. Дайте ему постоять 20 минут.

Для крема желатин залейте небольшим количеством воды, дайте набухнуть и аккуратно растопите. Смешайте сыр, сливки и пудру, взбейте до воздушности и введите желатин. Уберите в холодильник.

Тесто выкладывайте ложкой на противень и выпекайте при 180° 10–15 минут. Остывшие половинки соедините кремом. После холодильника печенье становится мягким и очень нежным — как настоящий десерт.

