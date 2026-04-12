Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 11:20

«Чоко Пай» теперь не покупаю: беру кефир и готовлю гору печенек с начинкой — нежные, как пирожные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашние пирожные, похожие на «Чоко Пай», исчезают с тарелки быстрее, чем успевают остыть. Вкус получается один в один как у любимого «Чоко Пая», только домашний — мягче и насыщеннее.

А главное, вы точно знаете состав и можете сделать сразу целую гору, а не переплачивать за упаковки в магазине.

Ингредиенты: мука — 380 г, какао — 40 г, разрыхлитель — 2 ч. л., сода — 1 ч. л., соль — щепотка, яйца — 4 шт., сахар — 240 г, кефир — 300 мл, сливочное масло — 140 г. Для крема: творожный сыр — 400 г, сливки 33–35% — 500 мл, сахарная пудра — 120 г, желатин — 10 г.

Сначала смешайте сухие ингредиенты. Отдельно взбейте яйца с сахаром до пышности, влейте кефир и масло. Соедините с сухой смесью — тесто получится густым. Дайте ему постоять 20 минут.

Для крема желатин залейте небольшим количеством воды, дайте набухнуть и аккуратно растопите. Смешайте сыр, сливки и пудру, взбейте до воздушности и введите желатин. Уберите в холодильник.

Тесто выкладывайте ложкой на противень и выпекайте при 180° 10–15 минут. Остывшие половинки соедините кремом. После холодильника печенье становится мягким и очень нежным — как настоящий десерт.

Проверено редакцией
Кофейное пирожное для похудения — печем мини-лепешки и собираем с творожным кремом
Общество
Кофейное пирожное для похудения — печем мини-лепешки и собираем с творожным кремом
Случайно открыл магию агар-агара — теперь это мой главный помощник в пост. Легкие, как облако, пирожные с ежевичным кремом и джемом
Общество
Случайно открыл магию агар-агара — теперь это мой главный помощник в пост. Легкие, как облако, пирожные с ежевичным кремом и джемом
Общество
Мешаю кефир, яйца и муку — пирог «Ленивец»: быстрый рецепт заливного пирога с курицей
Общество
Пачка кефира, и доставку пиццы не заказываю: кефирное тесто получается быстро и вкусно
Общество
Пирог-трансформер: что туда ни добавь — всегда вкусно. Сладкий, пышный и простой
пирожные
кефир
тесто
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.