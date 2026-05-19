19 мая 2026 в 11:30

Песочная полоска с повидлом без яиц и молока: рассыпчатая, тающая и очень вкусная — рецепт для поста

Это гениально простой рецепт для тех, кто соблюдает пост или просто хочет легкую выпечку без лишних жиров. Никакой возни — просто смешал, выложил, испек.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое нежное песочное тесто, которое буквально тает во рту, и сладкая прослойка из повидла. Десерт напоминает домашнее печенье-полоску, но готовится проще и быстрее. Идеален к чаю, кофе или как угощение для неожиданных гостей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 100 мл растительного масла, 100 мл холодной воды, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 г густого повидла (яблочного, абрикосового или сливового).

В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте масло и воду, замесите эластичное тесто. Разделите на две части. Одну раскатайте в прямоугольник, выложите на противень с пергаментом. Равномерно распределите повидло. Вторую часть теста раскатайте, нарежьте полосками и выложите сверху решеткой. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла эту постную песочную полоску. Удивило то, что тесто без яиц и масла получилось рассыпчатым и нежным, совсем не резиновым. Кстати, вместо повидла можно использовать густое варенье или джем — вкус будет ярче. Рецепт настоящая находка для постного меню!

Мария Левицкая
