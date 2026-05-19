Лимонные палочки — вкусное печенье к чаю из пачки сливочного масла, сахара и муки: хранится 2 недели

Лимонные палочки — это нежнейшее рассыпчатое печенье к чаю. Главная фишка рецепта — лимонная цедра, которая придает выпечке свежий цитрусовый аромат и легкую кислинку, идеально оттеняющую сладость сахара.

Хранится оно в закрытой жестяной банке до двух недель, хотя в вашем доме вряд ли пролежит дольше одного-двух дней.

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 3 стакана муки (примерно 350 г), 0,5 стакана сахара (100 г), 1 ч. л. разрыхлителя теста, цедра одного лимона, щепотка соли.

Рецепт: сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. В большой миске разотрите масло с сахаром, добавьте цедру лимона. Муку просейте вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно всыпайте муку в масляную смесь.

Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите пергаментом для выпечки. Выложите тесто на противень в форме небольших палочек длиной 7–8 см. Выпекайте 12–15 минут до легкого золотистого цвета. Готовому печенью дайте полностью остыть на противне.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова приготовила лимонные палочки по этому рецепту и обратила внимание, что тесто должно быть мягким, эластичным. Поэтому добавляйте дополнительно муку только при крайней необходимости.

