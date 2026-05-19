Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 09:30

Лимонные палочки — вкусное печенье к чаю из пачки сливочного масла, сахара и муки: хранится 2 недели

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лимонные палочки — это нежнейшее рассыпчатое печенье к чаю. Главная фишка рецепта — лимонная цедра, которая придает выпечке свежий цитрусовый аромат и легкую кислинку, идеально оттеняющую сладость сахара.

Хранится оно в закрытой жестяной банке до двух недель, хотя в вашем доме вряд ли пролежит дольше одного-двух дней.

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 3 стакана муки (примерно 350 г), 0,5 стакана сахара (100 г), 1 ч. л. разрыхлителя теста, цедра одного лимона, щепотка соли.

Рецепт: сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. В большой миске разотрите масло с сахаром, добавьте цедру лимона. Муку просейте вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно всыпайте муку в масляную смесь.

Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите пергаментом для выпечки. Выложите тесто на противень в форме небольших палочек длиной 7–8 см. Выпекайте 12–15 минут до легкого золотистого цвета. Готовому печенью дайте полностью остыть на противне.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова приготовила лимонные палочки по этому рецепту и обратила внимание, что тесто должно быть мягким, эластичным. Поэтому добавляйте дополнительно муку только при крайней необходимости.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Медовик», — простейший рецепт.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
выпечка
печенья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке самолета в Якутии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.