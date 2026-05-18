Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 18:45

Самса из готового слоеного теста: этот метод раскатки гарантирует идеальные тонкие слои

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самса из готового слоеного теста — это вкусная выпечка, которая готовится без лишней возни с замешиванием теста. Секрет в правильном раскатывании теста, благодаря которому образуются те самые заветные слои.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого), 400 г мясного фарша, 2 луковицы, соль, перец, 1 яйцо для смазывания, кунжут для посыпки.

Рецепт: тесто разморозьте. Сверните пласт теста в плотный рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Каждый кусочек положите срезом вверх и раскатайте в круглую лепешку.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью и перцем. Выложите начинку на лепешку, защипните края, формируя треугольник. Выложите самсу на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь самсу по этому рецепту. Как оказалась, при указанном методе раскатки пирожки совсем не похожи на обычные слойки. Тесто получается с очень тонкими слоями, хорошо пропекается.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки — всего лишь 3 ингредиента.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист объяснил, что делать туристу при закрытом пляже у отеля
Общество
Юрист объяснил, что делать туристу при закрытом пляже у отеля
Психолог ответила, влияет ли распространение смартфонов на рождаемость
Общество
Психолог ответила, влияет ли распространение смартфонов на рождаемость
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Этот рецепт нежной шарлотки — мое секретное оружие для внезапных чаепитий! Яблоки заменяю и получаю шедевр
Общество
Этот рецепт нежной шарлотки — мое секретное оружие для внезапных чаепитий! Яблоки заменяю и получаю шедевр
Общество
рецепты
выпечка
самса
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два газовоза вспыхнули на трассе «Новороссия» после удара украинского дрона
Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране
Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников
Две девочки-подростка попали в ДТП в Москве
Умер основатель крупнейшей буддийской общины России
Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев
На VK Fest в Санкт-Петербурге выступят Татьяна Картукова и Ольга Бузова
Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте
Раскрыто, кому Иран готов отдать горы радиоактивного урана вместо США
Двое полицейских получили жесткое наказание за изнасилования подростка
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам
Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене
В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст
Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд
Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга
Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель
Военэксперт ответил, куда Украина стянула остатки систем ПВО
«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.