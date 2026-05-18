Самса из готового слоеного теста: этот метод раскатки гарантирует идеальные тонкие слои

Самса из готового слоеного теста — это вкусная выпечка, которая готовится без лишней возни с замешиванием теста. Секрет в правильном раскатывании теста, благодаря которому образуются те самые заветные слои.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого), 400 г мясного фарша, 2 луковицы, соль, перец, 1 яйцо для смазывания, кунжут для посыпки.

Рецепт: тесто разморозьте. Сверните пласт теста в плотный рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Каждый кусочек положите срезом вверх и раскатайте в круглую лепешку.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью и перцем. Выложите начинку на лепешку, защипните края, формируя треугольник. Выложите самсу на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь самсу по этому рецепту. Как оказалась, при указанном методе раскатки пирожки совсем не похожи на обычные слойки. Тесто получается с очень тонкими слоями, хорошо пропекается.

