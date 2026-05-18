Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:30

Этот рецепт нежной шарлотки — мое секретное оружие для внезапных чаепитий! Яблоки заменяю и получаю шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте о сложных бисквитах и долгом замешивании теста. Эта шарлотка — идеальный вариант для внезапного чаепития или когда хочется побаловать семью домашней выпечкой без лишних хлопот. Просто смешайте, выпекайте и наслаждайтесь.

Что понадобится

Абрикосы — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 200 г, мука — 200 г, мак — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Абрикосы мою, снимаю кожицу и удаляю косточки. Две трети абрикосов нарезаю кубиками, оставшиеся — тонкими дольками для украшения.

Яйца взбиваю с сахаром до полного растворения крупинок и образования пышной пены. Аккуратно подмешиваю просеянную муку до консистенции густой сметаны.

Добавляю в тесто нарезанные кубиками абрикосы и мак, тщательно перемешиваю. Форму для запекания смазываю маслом, выливаю тесто. Сверху красиво выкладываю дольки абрикосов.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут до золотистой корочки и сухой деревянной шпажки.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Общество
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Россиянам рассказали, кого не касается продление молодости до 39 лет
Общество
Россиянам рассказали, кого не касается продление молодости до 39 лет
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Семья и жизнь
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Общество
рецепты
еда
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Две фуры с опасным грузом задержаны на трассе М-8
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.