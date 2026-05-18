Этот рецепт нежной шарлотки — мое секретное оружие для внезапных чаепитий! Яблоки заменяю и получаю шедевр

Забудьте о сложных бисквитах и долгом замешивании теста. Эта шарлотка — идеальный вариант для внезапного чаепития или когда хочется побаловать семью домашней выпечкой без лишних хлопот. Просто смешайте, выпекайте и наслаждайтесь.

Что понадобится

Абрикосы — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 200 г, мука — 200 г, мак — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Абрикосы мою, снимаю кожицу и удаляю косточки. Две трети абрикосов нарезаю кубиками, оставшиеся — тонкими дольками для украшения.

Яйца взбиваю с сахаром до полного растворения крупинок и образования пышной пены. Аккуратно подмешиваю просеянную муку до консистенции густой сметаны.

Добавляю в тесто нарезанные кубиками абрикосы и мак, тщательно перемешиваю. Форму для запекания смазываю маслом, выливаю тесто. Сверху красиво выкладываю дольки абрикосов.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут до золотистой корочки и сухой деревянной шпажки.