Никаких сырников: идеальный завтрак — картофельные пышки, всего лишь 3 ингредиента

Картофельные пышки на завтрак — это отличная замена сырникам. Нежные, мягкие картофельные лепешки с тягучим сыром внутри, обжаренные до золотистой корочки, тают во рту. Готовятся просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 4–5 вареных картофелин, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: вареный картофель разомните в пюре, дайте остыть. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесите мягкое тесто. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Разделите тесто на 8–10 частей, сформируйте лепешки, в центр каждой положите кусочек сыра, защипните края, формируя шарик или пирожок. Слегка приплюсните.

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пышки с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

