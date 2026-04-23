23 апреля 2026 в 22:10

Пеките хоть каждый день, если есть замороженные ягоды: домашний пирог — элементарный рецепт

Пирог с замороженными ягодами на жидком тесте — это десерт, который можно печь хоть каждый день, настолько он прост и вкусен.

Нежное воздушное тесто, пропитанное ягодным соком, и кисло-сладкие ягоды внутри создают идеальное сочетание. Готовится за 10 минут, а выпекается за 30 — никакой возни с раскаткой и замесом.

Для приготовления понадобится: 300 г любых замороженных ягод, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 50 г сливочного масла (для формы).

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте. Замороженные ягоды (не размораживая) вмешайте в тесто. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Подавайте теплым или остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как вместо сырников приготовить ароматные рулетики из творога.

Читайте также
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Издательство «Эксмо» прокомментировало слухи о проверках и изъятиях книг
Общество
Издательство «Эксмо» прокомментировало слухи о проверках и изъятиях книг
Беру сырой фарш и тесто фило, сворачиваю — и в духовку: пирог бурек — выпекается ровно 30 минут
Общество
Беру сырой фарш и тесто фило, сворачиваю — и в духовку: пирог бурек — выпекается ровно 30 минут
Замешиваю тесто с грецкими орехами и корицей — через час на столе «Каридопита». Греческий ореховый пирог вкуснее самого нежного бисквита
Общество
Замешиваю тесто с грецкими орехами и корицей — через час на столе «Каридопита». Греческий ореховый пирог вкуснее самого нежного бисквита
Пирог-гармошка на решетке: без формы, без противня, а хрустит со всех сторон. Пышнее обычных пирогов
Общество
Пирог-гармошка на решетке: без формы, без противня, а хрустит со всех сторон. Пышнее обычных пирогов
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

