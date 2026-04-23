Пеките хоть каждый день, если есть замороженные ягоды: домашний пирог — элементарный рецепт

Пирог с замороженными ягодами на жидком тесте — это десерт, который можно печь хоть каждый день, настолько он прост и вкусен.

Нежное воздушное тесто, пропитанное ягодным соком, и кисло-сладкие ягоды внутри создают идеальное сочетание. Готовится за 10 минут, а выпекается за 30 — никакой возни с раскаткой и замесом.

Для приготовления понадобится: 300 г любых замороженных ягод, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 50 г сливочного масла (для формы).

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте. Замороженные ягоды (не размораживая) вмешайте в тесто. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Подавайте теплым или остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как вместо сырников приготовить ароматные рулетики из творога.