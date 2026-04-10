Не лепите из творога сырники, из него можно приготовить завтрак поинтереснее: ароматные рулетики

Не лепите из творога сырники, из него можно приготовить завтрак поинтереснее: ароматные рулетики

Ароматные рулетики из творога и лаваша — это гениально простое блюдо, которое по вкусу превосходит традиционные сырники.

Нежный творог с сахаром и ванилью, завернутый в лаваш и запеченный со сливочным маслом, создает удивительное сочетание: внутри — мягкая, сливочная начинка, снаружи — золотистая, хрустящая корочка.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога (лучше 5–9%), 3–4 ст. л. сахара, 1 яйцо, ванилин, 50 г сливочного масла, сахарная пудра для подачи.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте сахар, яйцо и ванилин, тщательно перемешайте до однородной кремообразной массы. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. Распределите творожную начинку по всей поверхности каждого кусочка лаваша. Плотно сверните рулетики. Нарежьте на порции. Противень застелите пергаментом, выложите рулетики разрезом вверх.

Сливочное масло растопите и смажьте им рулетики сверху. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

