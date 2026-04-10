10 апреля 2026 в 07:31

Не лепите из творога сырники, из него можно приготовить завтрак поинтереснее: ароматные рулетики

Ароматные рулетики из творога и лаваша — это гениально простое блюдо, которое по вкусу превосходит традиционные сырники.

Нежный творог с сахаром и ванилью, завернутый в лаваш и запеченный со сливочным маслом, создает удивительное сочетание: внутри — мягкая, сливочная начинка, снаружи — золотистая, хрустящая корочка.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога (лучше 5–9%), 3–4 ст. л. сахара, 1 яйцо, ванилин, 50 г сливочного масла, сахарная пудра для подачи.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте сахар, яйцо и ванилин, тщательно перемешайте до однородной кремообразной массы. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. Распределите творожную начинку по всей поверхности каждого кусочка лаваша. Плотно сверните рулетики. Нарежьте на порции. Противень застелите пергаментом, выложите рулетики разрезом вверх.

Сливочное масло растопите и смажьте им рулетики сверху. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить полоцкие сырники в сметанной заливке с маком.

Проверено редакцией
С этого плова началась моя любовь к мультиварке — вкус, будто из казана
Общество
С этого плова началась моя любовь к мультиварке — вкус, будто из казана
Ленивый «Цезарь», от которого все в шоке: просто намешала — и миска пустая за минуты
Общество
Ленивый «Цезарь», от которого все в шоке: просто намешала — и миска пустая за минуты
Кладу овощи и взбитые помидоры в рукав для запекания: через 30 минут ароматный гарнир к мясу готов
Общество
Кладу овощи и взбитые помидоры в рукав для запекания: через 30 минут ароматный гарнир к мясу готов
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
Общество
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Общество
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Общество
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

