27 марта 2026 в 07:31

Полоцкие сырники в сметанной заливке с маком: традиционное белорусское блюдо, вкус — просто чума

Полоцкие сырники в сметанной заливке с маком — это традиционное белорусское блюдо, которое по праву считается кулинарным шедевром.

Нежные воздушные сырники, томленные в ароматной заливке, превращаются в настоящий десерт, от которого невозможно оторваться. Вкус просто чума — нежная творожная серединка, сливочная сладость заливки и легкий ореховый оттенок мака создают идеальную гармонию.

Для сырников понадобится: 500 г творога (лучше 9%), яйцо, 3-4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом. Для заливки: 300 г сметаны, 3-4 ст. л. сахара, 2 ст. л. мака.

Рецепт: мак залейте кипятком на 15–20 минут, затем воду слейте. Для теста творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль, гашеную соду и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте круглые сырники и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Переложите сырники в форму для запекания.

Для заливки взбейте сметану с сахаром до растворения, добавьте запаренный мак и перемешайте. Залейте сырники заливкой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Подавайте теплыми, полив сметанным соусом из формы.

Дарья Иванова
