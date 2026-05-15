Никаких резиновых сырников — вот простой трюк для нежной текстуры облачка

Манка — вот простой секрет воздушных сырников. Фишка в том, что она впитывает лишнюю влагу и сохраняет ее внутри. Творог при этом обязательно протираю через сито — тогда нет противных комочков. И не жалейте ванили.

Что понадобится

творог (сухой) — 500 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка, манная крупа — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., изюм — 50 г, растительное масло — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала замачиваю изюм в горячей воде на 10 минут — так он станет мягче и не вытянет влагу из теста. Творог обязательно протираю через сито, чтобы убрать зернистость и лишнюю сыворотку. Если он слишком влажный, предварительно даю стечь жидкости, иначе сырники расползутся.

Яйцо разбиваю в миску. Если оно крупное, беру только половину: сначала взбиваю вилкой, затем отделяю половину для других целей. Взбиваю яйцо с обычным и ванильным сахаром, добавляю соль, соединяю с творогом до однородности.

Всыпаю манку и муку, хорошо перемешиваю. Сливаю воду с изюма, промокаю бумажными салфетками и вмешиваю в тесто. Присыпаю рабочую поверхность мукой, леплю «шайбочки» диаметром 5-6 см и толщиной около 1,5 см.

Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю сырники и жарю по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подаю с ягодами, вареньем, сметаной или сгущенкой.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
