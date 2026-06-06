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06 июня 2026 в 11:15

Картошку не варю и не запекаю: жарю «по-министерски» с копченым салом и яйцами — раньше такое блюдо было хитом в закусочных

Фото: D-NEWS.ru
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Когда-то такую картошку можно было встретить во многих закусочных и буфетах. Рецепт ценили за простоту, доступные продукты и невероятный аромат. Копченое сало делало блюдо особенно аппетитным, а яйца с жидким желтком превращали обычную жареную картошку в настоящий деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая картофельная корочка, аромат дымка от копченого сала, сладковатый лук и нежный желток, который смешивается с картошкой и становится натуральным соусом. Отличный вариант для сытного завтрака, обеда или ужина.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 800 г, копченое сало — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная), яйца — 4 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Копченое сало нарежьте небольшими кубиками и выложите на холодную сковороду. На среднем огне вытопите жир и слегка подрумяньте шкварки. Картофель нарежьте тонкой соломкой и выложите на сковороду.

Первые 5–7 минут не перемешивайте, чтобы снизу образовалась румяная корочка. Затем аккуратно переверните картофель и продолжайте жарить до полуготовности. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте еще несколько минут. Когда картофель станет мягким и золотистым, сделайте небольшие углубления и аккуратно разбейте туда яйца, стараясь сохранить желтки целыми.

Посолите, поперчите и готовьте до тех пор, пока белок полностью не схватится. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Проверено редакцией
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