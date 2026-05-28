Клубничный пирог-торт за 1 час: 3 слоя — бисквит, крем и ягодная прослойка. И самовара чая мало — до того вкусный

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежные, сливочные десерты с ягодами. Никакой возни — просто смешал тесто, выложил клубнику, испек, добавил крем и топинг.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный бисквит с сочной клубникой, сливочный творожный крем и яркий ягодный топинг. После охлаждения пирог превращается в настоящий торт — тающий, ароматный и очень вкусный. Идеален к чаю, кофе или как летний десерт.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 120 г сливочного масла, 100–120 г сахара, 2 яйца, 80 мл молока, 200 г муки, 2 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли и ванилина, цедра лимона, 250 г клубники; для крема — 120 г творожного сыра, 80–100 г сгущенного молока, 1–2 ч. ложки лимонного сока; для топинга — 120 г клубники, 1–2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка крахмала.

Масло взбейте с сахаром и цедрой, добавьте яйца, молоко, муку с разрыхлителем. Выложите тесто в форму, сверху клубнику. Выпекайте при 180 °C 40 минут. Смешайте творожный сыр со сгущенкой и лимонным соком. Клубнику для топинга проварите с сахаром и крахмалом. Нанесите крем и топинг на остывший пирог. Уберите в холодильник на несколько часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот клубничный пирог-торт. Удивило то, что после охлаждения он стал еще вкуснее — коржи пропитались, крем застыл, а топинг придал яркости. Даже без торжественного повода десерт съели за вечер. Кстати, вместо творожного сыра можно взять маскарпоне — крем станет еще нежнее. Рецепт — настоящая летняя находка!

Проверено редакцией
Малина перестала сбрасывать завязи — помог простой прием с мульчей и обрезкой
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Сыплю под куст — и клубника растет крупной и сладкой: что делать во время цветения
Автор соцсети ОК запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги
Творог, какао, яйца и мука — через 35 минут творожный пирог «Подушки» готов: нежнее и вкуснее чизкейка
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

