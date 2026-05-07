07 мая 2026 в 11:34

Рубио зачитал гангста-рэп Ирану

Рубио посоветовал Ирану сдерживать себя цитатой из песни рэпера Ice Cube

Марко Рубио Фото: Li Yuanqing/XinHua/Global Look Press
Ирану следует сдерживать себя, чтобы избежать негативных последствий, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке фразой из песни Check Yo Self («Держи себя в руках») гангста-рэпера Ice Cube, передает New York Post.

Лучше тебе попридержать себя, пока на неприятности не нарвался, — процитировал рэпера Рубио.

По его словам, меры, включая блокировку судов и портов, направлены на то, чтобы довести иранскую экономику до критической точки. Как отмечают аналитики, риторика Рубио напоминала стиль президента США Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь выступил в роли диджея на частном мероприятии. Он оказался за диджейским пультом во время свадебной церемонии в Майами. Рубио управлял музыкой с ноутбука. При этом подробности о том, чью именно свадьбу он посетил, не раскрываются.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп видит своими преемниками вице-президента Джей Ди Вэнса и Рубио. Глава государства обсуждает с советниками возможность выдвижения этого тандема, и такой исход — мечта американского лидера на 2028 год. У Вэнса уже есть группа политических консультантов, готовых начать подготовку к президентской гонке. В то же время у Рубио такой инфраструктуры пока нет.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

