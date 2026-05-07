Вместо тостов в молоке: сытный завтрак из батона и яиц — дешево, но до чертиков вкусно

Хрустящий батон с золотистой корочкой, внутри которого нежное яйцо и ароматная колбаса, станет идеальным началом дня. От такого завтрака не откажутся ни взрослые, ни дети — это до чертиков вкусно!

Для приготовления понадобится: 4 ломтика батона, 2 яйца, 100 г колбасы или сосисок, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: в каждом ломтике батона вырежьте мякиш, оставив бортики. Колбасу нарежьте мелкими кубиками или кружочками. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите батон, в отверстия положите колбасу. Яйца взбейте с солью и перцем, залейте в отверстия.

Жарьте на среднем огне 2–3 минуты, пока яйцо не схватится снизу. Аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 2–3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими.

