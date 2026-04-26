26 апреля 2026 в 19:28

Без молока: пышный омлет-суфле из двух яиц — приготовит каждый

Пышный омлет-суфле из двух яиц — это невероятно нежное и воздушное блюдо, которое готовится за 5 минут и выглядит как десерт.

Секрет в том, что белки взбиваются с сахаром до пиков, а затем аккуратно соединяются с желтками, создавая текстуру суфле. Такой омлет не опадает и остается пышным даже после сворачивания.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, щепотка соли, 1 ч. л. сахара, растительное масло для жарки.

Рецепт: отделите белки от желтков. Желтки перемешайте вилкой с солью. Белки взбейте миксером в устойчивую пену, постепенно добавляя сахар. Лопаткой аккуратно соедините белки и желтки движениями снизу вверх, сохраняя воздушность. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите яичную массу, разровняйте. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не схватится и не подрумянится.

Аккуратно сверните омлет пополам лопаткой. Поворачивая сковороду, обжаривайте омлет с разных сторон, чтобы он пропекся с каждого бока. Затем накройте сковороду крышкой и готовьте еще 1 минуту.

