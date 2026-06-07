Лаваш, 4 минуты — и готовы хрустящие конвертики с яйцом и зеленым луком. Завтрак из серии «Хозяйка отдыхает»

Беру тонкий лаваш, вареные яйца, сыр и зеленый лук — и за 10 минут делаю хрустящие конвертики к завтраку.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, небольшой пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу, 2 ст. ложки растительного масла для жарки. Яйца мелко порубите. Лук нарежьте колечками. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте яйца, лук и сыр, посолите, поперчите. Лаваш разрежьте на квадраты 10 х 10 см или на длинные полоски. Выложите начинку на каждый квадрат, сложите конвертиком или треугольником. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте конвертики с двух сторон по 1–2 минуты до хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или просто так. Идеальный завтрак для тех, кто не любит долго стоять у плиты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти конвертики с яйцом и сыром. Даже те, кто равнодушен к лавашу, просили добавки. Кстати, вместо зеленого лука можно взять укроп с чесноком — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!