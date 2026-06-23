Идеальные пропорции заливного пирога с луком и яйцами: тесто делаем как густая сметана

Идеальные пропорции заливного пирога с луком и яйцами: тесто делаем как густая сметана

У многих заливные пироги получаются либо слишком плотными, либо наоборот — с влажной непропеченной серединой. Секрет чаще всего не в духовке и даже не в начинке, а в правильной консистенции теста.

Оно должно быть не таким жидким, как для блинов, и не таким густым, как для кекса. Именно тогда пирог хорошо поднимается, равномерно пропекается и удерживает начинку внутри.

Для приготовления вам понадобится: вареные яйца — 4 шт., зеленый лук — 1 большой пучок, сливочное масло — 20 г, кефир — 250 мл, сметана — 180 г, яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., мука — 200 г, разрыхлитель — 10 г.

Для начинки вареные яйца нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нашинкуйте и прогрейте на сливочном масле около минуты, чтобы он стал мягче и ароматнее. Смешайте лук с яйцами и оставьте остывать.

Для теста соедините кефир, сметану, яйца, соль и сахар. Перемешайте до однородности. Затем частями добавьте муку вместе с разрыхлителем. Правильное тесто должно напоминать густую сметану: медленно стекать с ложки широкой лентой и ненадолго оставлять след на поверхности.

Форму для выпечки слегка смажьте маслом. Вылейте чуть больше половины теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом. Верх аккуратно разровняйте.

Выпекайте пирог при 180 градусах около 35–40 минут до красивой золотистой корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть перед нарезкой.