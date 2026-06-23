Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 12:04

Идеальные пропорции заливного пирога с луком и яйцами: тесто делаем как густая сметана

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У многих заливные пироги получаются либо слишком плотными, либо наоборот — с влажной непропеченной серединой. Секрет чаще всего не в духовке и даже не в начинке, а в правильной консистенции теста.

Оно должно быть не таким жидким, как для блинов, и не таким густым, как для кекса. Именно тогда пирог хорошо поднимается, равномерно пропекается и удерживает начинку внутри.

Для приготовления вам понадобится: вареные яйца — 4 шт., зеленый лук — 1 большой пучок, сливочное масло — 20 г, кефир — 250 мл, сметана — 180 г, яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., мука — 200 г, разрыхлитель — 10 г.

Для начинки вареные яйца нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нашинкуйте и прогрейте на сливочном масле около минуты, чтобы он стал мягче и ароматнее. Смешайте лук с яйцами и оставьте остывать.

Для теста соедините кефир, сметану, яйца, соль и сахар. Перемешайте до однородности. Затем частями добавьте муку вместе с разрыхлителем. Правильное тесто должно напоминать густую сметану: медленно стекать с ложки широкой лентой и ненадолго оставлять след на поверхности.

Форму для выпечки слегка смажьте маслом. Вылейте чуть больше половины теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом. Верх аккуратно разровняйте.

Выпекайте пирог при 180 градусах около 35–40 минут до красивой золотистой корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть перед нарезкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Грибные пироги: 3 простых рецепта от заливного до слоеного
Семья и жизнь
Грибные пироги: 3 простых рецепта от заливного до слоеного
Беру кабачки, кефир и чеснок: готовлю в необычном кляре — румяные снаружи и нежные внутри
Общество
Беру кабачки, кефир и чеснок: готовлю в необычном кляре — румяные снаружи и нежные внутри
Простой пирог на кефире с мясной начинкой — хит лета для всей семьи: про осетинский не вспоминаем
Общество
Простой пирог на кефире с мясной начинкой — хит лета для всей семьи: про осетинский не вспоминаем
Для тефтелей вместо риса беру картошку и сметану: получаются аппетитные биточки в соусе к любому гарниру
Общество
Для тефтелей вместо риса беру картошку и сметану: получаются аппетитные биточки в соусе к любому гарниру
По 4 ложки сметаны и майонеза: готовим пиццу-пятиминутку на сковороде — 3 вкусные начинки
Общество
По 4 ложки сметаны и майонеза: готовим пиццу-пятиминутку на сковороде — 3 вкусные начинки
пироги
тесто
кефир
сметана
яйца
зеленый лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области массово гибнут пчелы и пасеки
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.