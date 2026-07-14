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14 июля 2026 в 16:00

Не пирог, а концентрация лета на блюде — превращаю добычу с грядки в нежное суфле

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь удивить гостей на даче? Покажи им этот пирог. Никто не поверит, что ты соорудил его за час из того, что росло на грядке.

Ингредиенты

Кабачок — 500 г, томат — 300 г, слоеное бездрожжевое тесто — 250 г, сметана 12% — 150 г, яйцо — 2 шт., орегано сушеный — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю тесто в холодильнике 6–8 часов, чтобы оно не порвалось при раскатке. Раскатываю его в пласт толщиной 5 мм и аккуратно выкладываю в форму диаметром 24 см, формируя бортики. Чтобы дно осталось хрустящим и не размокло от сока, я всегда посыпаю его щепоткой панировочных сухарей. Тем временем нарезаю кабачки и помидоры тонкими кружочками. Выкладываю овощи на тесто: помидоры в центр, кабачки по кругу.

Взбиваю яйца со сметаной, добавляю соль и орегано. Заливаю этой смесью овощи и отправляю в разогретую до 200 °C духовку ровно на 25 минут. Даю пирогу полностью остыть, и только потом нарезаю — горячим суфле будет жидким и вытечет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Заливка меня просто сразила: она превратилась в невесомое нежное суфле. Рекомендую подавать такой пирог теплым — так слоеное тесто остается хрустящим, а начинка — особенно воздушной.

Проверено редакцией
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