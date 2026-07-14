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14 июля 2026 в 15:12

Фаршированные перцы по-новому — заменяю рис и перезагружаю классику на раз: объедение

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь разнообразить привычные фаршированные перцы? Меняю рис на гречку, добавляю грибы — и все в восторге.

Ингредиенты

Перцы болгарские — 6–8 шт, гречневая крупа — 200 г, мясной фарш — 300 г, шампиньоны — 200 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., вода — 200 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала варю гречку до полуготовности — на 5–7 минут меньше, чем написано на пачке, и откидываю на дуршлаг. Тем временем мелко рублю лук и грибы, обжариваю их на масле: сначала лук до прозрачности, потом грибы до выпаривания жидкости. Чеснок давлю через пресс. Смешиваю фарш, гречку, грибы с луком, чеснок, соль и перец — тщательно вымешиваю руками. У перцев срезаю верхушки, чищу от семян и начиняю смесью плотно, но без фанатизма. Выкладываю перцы вертикально в форму, развожу томатную пасту водой и заливаю почти до верха. Накрываю фольгой и запекаю при 180 °C 40 минут, затем снимаю фольгу и даю еще 10 минут румяной корочки. Сметана сверху — и можно звать всех к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сам сначала сомневался — гречка в перцах? Но результат меня просто срубил. Начинка получилась сочной, рассыпчатой, грибы добавили ту самую глубину вкуса, которой не хватает рису.

Проверено редакцией
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