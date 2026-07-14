Надоела обычная курица в духовке? Делаю сливочные пирожочки-сундучки — вся фишка в начинке

Надоела обычная курица в духовке? Делаю сливочные пирожочки-сундучки — вся фишка в начинке

Думал, что порционные запеканки — это сложно. А оказалось: нарезал, обжарил, залил сливками, накрыл тестом — и в духовку. Результат — пальчики оближешь.

Ингредиенты

Куриные бедра — 600 г, бекон — 80 г, лук порей — 400 г, сельдерей — 60 г, тимьян — 2 веточки, чеснок — 2 зубчика, бульон куриный — 200 мл, сливки 10% — 200 мл, масло сливочное — 2 ст. л., мука пшеничная — 2 ст. л., горчица дижонская — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, тесто слоеное сырное — 200 г, яйцо куриное — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я нарезаю курицу кубиками, бекон и овощи мельчу. Обжариваю курицу на сливочном масле пару минут и откладываю. В той же сковороде жарю бекон, потом добавляю порей, сельдерей и чеснок — пассерую 5 минут. Добавляю масло, муку и вливаю бульон со сливками. Возвращаю курицу, кладу тимьян и горчицу, тушу 5 минут и раскладываю по формочкам. Перед подачей накрываю формочки пластами слоеного теста, смазываю яйцом и запекаю 35--40 минут при 200 °С.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первое, что меня поразило, — контраст текстур: румяная хрустящая шапочка из слоеного теста ломается с аппетитным треском, а под ней — нежнейшее куриное рагу в сливках, которое буквально тает во рту.