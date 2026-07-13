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13 июля 2026 в 13:30

Этот рецепт я называю «помидоры-конфетки»: сладкие, пряные, с хрустом — маринад пьют как компот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотные помидоры, сахар, уксус, чеснок и зелень — укладываю в банки, заливаю горячим маринадом, стерилизую и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: помидоры сладкие, упругие, с пряным ароматом чеснока и зелени, а маринад прозрачный и невероятно вкусный — идеально к картошке, мясу или просто как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сладкой заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров (сливки или черри), 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 50 мл уксуса 9%, 3–4 зубчика чеснока, зелень (укроп, петрушка), лавровый лист, перец горошком. Помидоры вымойте, обсушите, уложите в стерилизованные банки с чесноком и зеленью. Залейте кипящим маринадом из воды, сахара, соли, лаврушки и перца, добавьте уксус. Стерилизуйте 10–15 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти помидоры — даже те, кто не любит сладкие маринады, просили добавки! Маринад пьют из ложки. Кстати, можно добавить горчицу для пикантности. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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