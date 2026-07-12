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12 июля 2026 в 17:30

Забыла о варке — готовлю «живую» аджику за 10 минут на зиму. Идеально к мясу и картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, болгарский и острый перец, чеснок и зелень — перекручиваю через мясорубку, добавляю соль, сахар и специи, раскладываю по стерилизованным банкам и убираю в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: аджика свежая, яркая, с насыщенным вкусом томатов и перца, с пикантной остринкой чеснока и ароматом зелени — идеально к мясу, картошке или просто на хлеб. Этот рецепт выручает, когда хочется свежей и полезной заготовки без варки и консервантов.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 100 г чеснока, 6–8 стручков горького перца, пучок зелени (укроп, петрушка, кинза), 30 г соли, 70 г сахара, 15 мл растительного масла. Помидоры и перец пропустите через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, зелень, соль, сахар и масло, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику — даже те, кто не любит острое, просили добавки! Она свежая и очень ароматная. Кстати, вместо уксуса можно добавить лимонный сок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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