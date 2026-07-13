Пропавшую под Пермью во время паводка женщину ищут уже третьи сутки

Пропавшую под Пермью во время паводка женщину ищут уже третьи сутки

Пропавшую 10 июля в пермском селе Кын женщину, которую унесло бурным потоком воды во время сильного паводка, ищут уже третьи сутки, заявил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю. В беседе с РИА Новости он отметил, что спасатели делают все возможное, однако найти местную жительницу пока не удалось.

Поиски [пропавшей в селе Кын женщины] продолжаются, на месте работают спасатели. Пока результатов нет, — сказал представитель МЧС.

В свою очередь, пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в беседе с РИА Новости заявил, что пропавшей могла оказаться его знакомая художница Олеся Косарева. По его словам, мощный поток воды буквально снес дом женщины в селе Кын.

Без вести пропала Олеся Косарева во время наводнения в селе Кын. В эти выходные. Потоком смыло ее дом. Вы должны помнить Олесю по ее великолепным акварелям и нашей встрече на Чусовой во время одиссеи, — высказался Чегодаев.

Ранее в прокуратуре Пермского края сообщили, что две туристки, которые сорвались с высоты на скале Желтый камень в селе Кын, не были зарегистрированы в установленном порядке. По данным надзорного ведомства, инцидент случился 3 июля во время восхождения: обе женщины потеряли опору и упали.