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13 июля 2026 в 15:09

Запекаю кабачок, печень и лук — получается нежный паштет: никакой колбасы больше не покупаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриную печень, молодой кабачок, лук и чеснок и вместо магазинной колбасы готовлю домашний паштет. Все ингредиенты просто отправляю в духовку, а затем взбиваю со сливочным маслом. Получается быстро, без лишней жарки и очень вкусно.

Получается настоящий деликатес: паштет нежный, воздушный, с насыщенным вкусом печени и легкой сладостью запеченного кабачка. Намазываю его на поджаренный хлеб — такой завтрак или перекус съедается до последней крошки.

Для приготовления вам понадобится: куриная печень — 500 г, кабачок — 300 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, сливочное масло — 80 г, растительное масло — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., сушеный тимьян — 1/2 ч. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Лук нарежьте крупными дольками и выложите на противень, сверху распределите очищенные зубчики чеснока, затем разложите куриную печень. Рядом выложите нарезанный крупными кусочками кабачок. Полейте растительным маслом, посыпьте паприкой, тимьяном, солью и черным перцем.

Запекайте при 190 градусах 30–35 минут до готовности печени. Немного остудите, переложите все в чашу блендера, добавьте мягкое сливочное масло и взбейте до полностью однородной кремовой массы. Переложите паштет в контейнер и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Подавайте на ломтиках поджаренного хлеба.

Личный опыт

Запеченные овощи делают паштет намного сочнее и нежнее, чем при обычной обжарке. Кабачок практически не чувствуется, но именно он придает кремовую текстуру, поэтому паштет легко намазывается на хлеб и долго остается мягким даже после холодильника.

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