Путин назвал самую важную вещь, над которой нужно работать Путин: сегодня нет ничего важнее работы с участниками СВО и их близкими

На данный момент в России нет ничего важнее работы с участниками специальной военной операции и их родными, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». По его словам, такой деятельностью занимается общественное движение. Трансляция мероприятия проходит на канале Национального центра «Россия» на платформе Rutube.

Нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт, вы работаете по всем важнейшим направлениям... При проведении специальной военной операции напрямую работаете и с людьми, и с бойцами, ну что может быть важнее этого? — заявил Путин.

Ранее президент РФ уверил, что страна регулярно модернизирует свои вооруженные силы. Он добавил, что государство развивает экономику, укрепляет финансы и добивается новых результатов в оборонно-промышленном комплексе.

До этого Путин высказался о противниках России. По его словам, с ними борется русофобская часть коллективного Запада. Он отметил, что несмотря на этот конфликт, страна продолжает развиваться.