Садовод рассказала, какие растения подойдут для посадки в середине лета Садовод Воронова: редис можно сажать в середине лета

В середине лета можно высаживать редис, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что также подойдут салат, шпинат, кинза, укроп и петрушка.

После 15 июля советую сеять редис. Длинный день приводит к тому, что все силы растения уходят в ботву, а корнеплод не развивается, но в середине лета такого не произойдет, так как светлое время суток пойдет на спад, — рассказала Воронова.

Садовод подчеркнула, что после 20 июля можно сеять дайкон. По ее словам, это единственный корнеплод, который сажают не весной, а в середине лета, он созревает к концу октября.

Ранее садовод Николай Фурсов рассказал, что в июле на даче нужно высаживать кустарники. Он отметил, что для высадки в это время подойдут малина, ежевика, смородина и голубика.