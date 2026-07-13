Россиянам дали советы, как сохранить силы на весь рабочий день

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13 июля 2026 в 16:13

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Роспотребнадзор: правильный распорядок дня поможет сохранить силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы оставаться бодрыми на работе, нужно правильно выстраивать распорядок дня, передает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Калининградской области. Там уточнили, что нужно сдвигать ужин на более раннее время и отказываться от гаджетов как минимум за полчаса до отхода ко сну.

Режим дня — это ваш личный инструмент для сохранения здоровья, высокого тонуса и хорошего настроения. Начните с малого: прибавьте 15 минут утренней зарядки, сдвиньте ужин на час раньше и выключите телефон за полчаса до сна. Уже через неделю вы заметите, как изменилось ваше самочувствие, — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что нужно стараться вставать и ложиться в одно и то же время, в том числе и в выходные. Кроме того, сохранить бодрость поможет питание по часам три-пять раз в день. После умственной работы стоит уделить время физическому здоровью — разминке мышц. Кроме того, влияние на организм оказывают гигиена и порядок.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что россияне начали чаще падать в обмороки из-за переработок. Он отметил, что к этому могут привести стресс, духота или резкая смена положения.

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