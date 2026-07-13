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13 июля 2026 в 17:13

Путин оценил ситуацию со снабжением Крыма

Путин заявил о работе над защищенной системой снабжения Крыма нефтепродуктами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с активистами Народного фронта в Национальном центре «Россия» заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться. Он подчеркнул, что ситуация с обеспечением топливом в стране в целом будет улучшаться, передает пресс-служба Кремля.

И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться, — сказал президент.

До этого Путин заявил, что сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи. Он подчеркнул, что именно это качество движет нацию только вперед.

Также Путин заявил, что Россию ждет победа. По его словам, это произойдет безусловно.

Кроме того, глава государства сообщил, что Общероссийский народный фронт за 15 лет работы полностью оправдал свое существование. Президент уточнил, что активисты ОНФ находятся в центре решения наиболее важных для страны вопросов и всегда работают на передовой возникающих проблем.

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