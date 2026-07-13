Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки

Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки Гастроэнтеролог Белова: нагретые бутылки выделяют частицы пластика в воду

Нагретые в машине бутылки выделяют частицы пластика в питьевую воду, рассказала MIR24.TV гастроэнтеролог Кристина Белова. Она отметила, что в жаркую погоду салон автомобиля может нагреваться до 70 градусов.

Опасность такой воды — в потенциальном выделении из пластика под воздействием высоких температур химических веществ и токсинов. При попадании в организм они могут оказывать негативное влияние на эндокринную систему, репродуктивную функцию и общее состояние здоровья, — рассказала Белова.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что при длительном взаимодействии с жидкостью или нагревании бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) могут начать выделять сурьму. По ее словам, при высокой концентрации таких веществ могут проявиться проблемы с ЖКТ.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно. Он отметил, что, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.