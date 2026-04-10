Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 16:05

Выкидывать пластиковые бутылки теперь моветон: тренд 2026-го — делаем вертикальные грядки из отходов на балконе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выкидывать пластиковые бутылки больше не модно, появился тренд 2026 — вертикальные грядки из отходов на балконе. Городские пространства становятся всё компактнее, а желание выращивать своё — только растёт. Именно поэтому на первый план выходит апсайклинг: вместо покупки кашпо люди делают функциональные и стильные конструкции из того, что раньше отправлялось в мусор.

Этот тренд держится на трёх вещах: экономия места, практичность и визуальный эффект. Вертикальные грядки занимают минимум площади, при этом дают полноценный урожай зелени или ягод. Плюс — это выглядит современно: зелёная стена или подвесные каскады превращают обычный балкон в «живое» пространство.

Самый простой вариант — вертикальная колонна. Бутылки ставят одна в другую, формируя башню, а в боках делают отверстия для посадки. Такая конструкция занимает буквально один угол, но даёт сразу несколько уровней для растений.

Второй популярный формат — подвесные грядки. Бутылки размещают горизонтально, подвешивают на верёвках или проволоке и получают компактные кашпо. Это идеальное решение для балкона: можно регулировать высоту и создавать зелёные каскады.

Третий вариант — «зелёная стена». Бутылки крепятся вплотную на основу и создают плотное вертикальное озеленение. Такой способ часто используют, чтобы закрыть стену или зонировать пространство..

Лучше всего в таких грядках растёт зелень: салаты, базилик, мята, укроп. Хорошо чувствуют себя клубника и земляника — ягоды остаются чистыми и не гниют. Из декоративных — отлично подходят петунии и настурции, создавая эффект водопада из цветов. Также можно выращивать карликовые томаты и острый перец.

Чтобы конструкция работала правильно, важно не игнорировать базовые вещи: сделать дренажные отверстия, использовать лёгкий питательный грунт и надёжно закрепить всю систему. Тогда даже простые бутылки превращаются в полноценную мини-грядку.

Ранее мы рассказывали, что с июля вводятся новые правила переводов денег по СБП.

Проверено редакцией
Читайте также
Москвича избили бутылкой за просьбу не пить в вагоне метро
Москва
Москвича избили бутылкой за просьбу не пить в вагоне метро
Пожелтевший пластик снова станет белоснежным: простые средства с содой и 30 минут вернут вещам свежий вид
Общество
Пожелтевший пластик снова станет белоснежным: простые средства с содой и 30 минут вернут вещам свежий вид
Штрафы для жильцов в 2026 году: за что накажут в многоквартирном доме
Семья и жизнь
Штрафы для жильцов в 2026 году: за что накажут в многоквартирном доме
Посадил в мае — любуешься все лето: удивительный злак с белыми пушистыми соцветиями
Общество
Посадил в мае — любуешься все лето: удивительный злак с белыми пушистыми соцветиями
Садовод назвала единственную культуру, которую можно высаживать в апреле
Общество
Садовод назвала единственную культуру, которую можно высаживать в апреле
бутылки
пластик
балкон
растения
садоводство
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин убил знакомого на улице и спрятался на ферме
Защита Попова собирается обжаловать приговор
Москвича задержали за призывы к убийству президента России
«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву
В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа
Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета
«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа
Стармер обсудил с Трампом план коалиции по Ормузскому проливу
Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие
Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей
В крупном ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей
Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp
Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028
Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия
В российском регионе бушует мощный ураган
В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида
Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом
Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие
«Смертная казнь»: Останина рассказала, как относится к коррупционерам
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.