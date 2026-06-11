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11 июня 2026 в 22:45

Многолетник-долгожитель: вырастает в пышный куст, цветет звездочками до снега в любой точке России

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник — находка для дачников, ценящих яркие краски без лишних хлопот, ведь этот цветок способен расти и обильно цвести практически в любом регионе России, от юга до Сибири и Урала.

Речь идет об астре многолетней. Она прекрасно зимует в открытом грунте без какого-либо укрытия. Ее корневище с каждым годом становится только мощнее, а куст — пышнее.

Цветение начинается в конце лета — начале осени и продолжается до самых заморозков, за что в народе растение ласково называют «сентябринкой» или «октябринкой». Кусты, усыпанные тысячами мелких звездчатых соцветий белого, розового, сиреневого, голубого и фиолетового цвета, создают эффект цветного облака, которое украшает участок, когда большинство других растений уже отцвели.

Уход за астрой минимален: она не требовательна к почвам, хотя предпочитает солнечные места. Полив необходим только в сильную засуху, а подкормки можно вносить раз в три года, и растение все равно будет радовать обильным цветением.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.

Проверено редакцией
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