Цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов

Если вы хотите, чтобы ваш сад удивлял новыми красками каждую неделю, посадите растение-хамелеон, которое меняет цвет бутонов в течение всего сезона.

Лантана: ее соцветия-зонтики в мае распускаются нежно-желтыми, затем становятся оранжевыми, а к осени приобретают насыщенный розово-пурпурный оттенок. Причем на одном кусте одновременно могут цвести бутоны всех этих цветов, создавая невероятный калейдоскоп! Цветет лантана с мая по ноябрь, не боится жары и временной засухи, а вокруг нее постоянно вьются бабочки, привлеченные ароматом.

Книфофия (книпхофия): ее необычные соцветия в виде вытянутых факелов сначала желтые, потом постепенно краснеют снизу вверх, и в середине цветения на одном «факеле» горят и желтые, и оранжевые, и красные огоньки. Цветет книфофия с июля до сентября, вырастает от 60 см до 3 метров в зависимости от сорта и отлично зимует в средней полосе.

Флокс «вихрецвет»: его бутоны раскрываются чисто-белыми, но через несколько дней лепестки покрываются оранжевыми штрихами, и к середине цветения куст пылает густым лососево-оранжевым пламенем.

