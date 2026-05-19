Петунии гниют и выгорают, а этот веер не падает после дождя и самоочищается: цветет 5 месяцев

Сцевола, или цветок-веер, — это австралийский однолетник, который заслуживает места на каждой даче.

Ее цветение напоминает сотни крошечных вееров сиреневых, голубых, розовых и белых оттенков, которые покрывают гибкие ниспадающие побеги, создавая иллюзию цветного облака или водопада.

Каждый цветок держится до двух недель, а непрерывное цветение продолжается с июня по октябрь, то есть почти пять месяцев подряд, без перерыва на жару или дожди.

Главное преимущество сцеволы перед петуниями и лобелиями в том, что она не боится ливней — ее лепестки не повреждаются и не слипаются после дождя, а отцветшие бутоны опадают сами, избавляя вас от нудной работы по их удалению.

Растение образует идеальный куст высотой до 50 см, который прекрасно смотрится в подвесных кашпо, балконных ящиках и как почвопокровное на клумбах. Сцевола любит солнечные места, выдерживает кратковременную засуху.

