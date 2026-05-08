5 низкорослых цветов для кашпо: создадут в горшке пышный шар и не боятся дождя

Для тех, кто хочет украсить балкон или дачу кашпо с пышными шарами цветов, но не хочет возиться с капризными гигантами, есть целый мир компактных, но невероятно обильноцветущих растений.

Калибрахоа — «мини-петуния», которая не требует формировки и растет аккуратным кустом. Она особенно ценна своей устойчивостью к дождю: ее цветки не повреждаются ливнями и быстро восстанавливаются после непогоды. Цветение калибрахоа продолжается с июня по октябрь.

Лобелия — она создает плотный сферический кустик, полностью усыпанный мелкими цветками-звездочками синего, белого или розового цвета. Лобелия прекрасно переносит дождь и не требует сложного ухода, а для пышной шапки достаточно объема горшка в 2-3 литра.

Карликовые циннии вырастают до 20–30 см и обильно цветут в течение всего сезона крупными соцветиями всех оттенков теплой гаммы. Они требовательны к солнцу, но невероятно декоративны.

Низкорослые бархатцы и вербена также отлично смотрятся в небольших горшках и не боятся жары.

