08 мая 2026 в 10:45

В России продолжают вводить режим ЧС на фоне атак ВСУ

Режим ЧС ввели в атакованном ВСУ районе Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации введен в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил глава района Андрей Торпуджиян в своем Telegram-канале. Решение принято после ночной атаки ВСУ, несмотря на перемирие в дни празднования 9 Мая.

Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в пострадавших районах села Чалтырь и на юго-восточной промзоне, — отметил Торпуджиян.

На месте падения работают все необходимые службы — пожарные и спасатели из Мясниковского района, Ростова-на-Дону и Таганрога. Полиция оцепила территорию и обеспечила порядок. Главное — среди жителей никто не пострадал, подчеркнул Торпуджиян.

Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения обломков беспилотника. В городе организовали оперштаб для оценки ущерба. Кроме того, коммунальные службы обязали помочь жителям пострадавших домов и приступить к уборке мест происшествия.

В Минобороны между тем сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

