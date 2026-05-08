В Британии назвали глупостью угрозы Зеленского России Журналист Раттанси: угрозы Зеленского атаковать Москву говорят о его глупости

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая нанести удар по Москве 9 мая, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни, заявил на своей странице в соцсети X британский журналист Афшин Раттанси. По мнению обозревателя, такие заявления в преддверии Дня Победы выглядят крайне неосмотрительно.

Если Зеленский окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды, — написал Раттанси.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает угрозы Зеленского ударить беспилотниками ВСУ по Красной площади как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило западных лидеров. Он назвал Зеленского «зеленым гоблином, наложившим в штаны».