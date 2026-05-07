День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:31

Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы

Захарова: Москва не будет недооценивать угрозы Зеленского на День Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва расценивает угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время Парада Победы 9 Мая как террористическую атаку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать, передает корреспондент NEWS.ru.

Угрозы атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами, которые прозвучали из уст киевского режима в Ереване на встрече лидеров, так сказать, европейского политического сообщества, недооценены не будут, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, лидера Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору подтвердил, что предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило Зеленского. Он назвал главу украинского государства «зеленым гоблином, наложившим в штаны».

Власть
Мария Захарова
Владимир Зеленский
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.