Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы

Москва расценивает угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время Парада Победы 9 Мая как террористическую атаку, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать, передает корреспондент NEWS.ru.

Угрозы атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами, которые прозвучали из уст киевского режима в Ереване на встрече лидеров, так сказать, европейского политического сообщества, недооценены не будут, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, лидера Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору подтвердил, что предупреждение Минобороны России об ответном ударе по центру Киева в случае попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве серьезно встревожило Зеленского. Он назвал главу украинского государства «зеленым гоблином, наложившим в штаны».