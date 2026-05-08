08 мая 2026 в 10:56

В Ростовской области уточнили число поврежденных из-за атаки ВСУ домов

Слюсарь: 50 частных домов повреждено в Ростовской области из-за атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате падения обломков украинских беспилотников в селе Чалтырь повреждено 50 частных домов и три автомобиля, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе созданы комиссии по оценке ущерба.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10:30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

Тем временем в пресс-службе Минобороны заявили, что системы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

До этого российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

