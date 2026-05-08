В Ростовской области уточнили число поврежденных из-за атаки ВСУ домов

В результате падения обломков украинских беспилотников в селе Чалтырь повреждено 50 частных домов и три автомобиля, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе созданы комиссии по оценке ущерба.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

Тем временем в пресс-службе Минобороны заявили, что системы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

До этого российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.