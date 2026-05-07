Сажаю эти необычные «глазки» — клумба притягивает все взгляды: 10 самых красивых сортов виол

Раньше анютины глазки казались мне слишком простыми цветами — «как у всех». Но стоило попробовать необычные современные сорта — и клумба сразу стала выглядеть совершенно по-другому. Сейчас виолы бывают не только классическими фиолетовыми: есть почти черные, дымчатые, лимонные, с волнистыми лепестками и огромными бархатными цветками. Некоторые выглядят так необычно, что гости постоянно спрашивают название.

Один из самых эффектных вариантов — виола белая с глазком (двулетник). Белоснежные лепестки и темная серединка смотрятся очень контрастно и дорого. Особенно красиво сорт выглядит вечером и в тенистых уголках сада.

Очень эффектно на клумбе смотрятся «швейцарские гиганты» (двулетник). Цветки огромные, бархатные и заметны издалека. Отличный вариант для бордюров и кашпо.

Очень необычно выглядит сорт «кан кан» (однолетник) с волнистыми лепестками. Цветы смотрятся почти кружевными и создают ощущение дорогой декоративной клумбы.

Для любителей темных оттенков идеально подходит «блэк мун» (двулетник) — почти черные бархатные цветы с насыщенной серединкой. На контрасте с белыми сортами выглядит особенно эффектно.

Невероятно нежной получается «дельфт блю» (двулетник) — голубовато-сиреневые лепестки с акварельными переходами. Такая виола отлично сочетается с серебристой листвой и декоративными травами.

Очень ярко на солнце выглядит «матрикс лимонная» (однолетник) — насыщенно-желтые цветки будто светятся на клумбе.

Для романтичного сада многие выбирают «розовый водопад» (однолетник) — сорт с нежными розовыми оттенками и слегка волнистыми лепестками.

Необычный «космический» эффект дает сорт «тайгер айс» (однолетник) с полосатыми лепестками и контрастным рисунком. Такие цветы всегда становятся главным акцентом.

А если хочется максимально необычную клумбу, стоит обратить внимание на «фризл сизл блю» (однолетник) — виолу с сильно гофрированными лепестками. Смотрится так, будто цветы специально подкрутили вручную.

Еще один роскошный вариант — «мулен руж» (двулетник). Виола с пышными гофрированными лепестками и глубокими винно-бордовыми оттенками выглядит очень эффектно и необычно.